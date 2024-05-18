Очільник Мінцифри пояснив, чому потрібно бронювати ІТ-спеціалістів із Glovo, Visa, Favbet Tech та інших компаній

Федоров повідомив, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовані тільки 1,5%.

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет України.

Таку думку озвучив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній. Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", - заявив Федоров.

Він додав, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовані тільки 1,5%. При цьому компанії, які Мінцифри подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають щонайменше трьом із критеріїв.

"За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс. ТОВ «КОРТ» — 6 осіб, ТОВ «Віза Україна» — 15 осіб, ТОВ «Гловоапп Україна» — 11 осіб, дочірнє підприємство «ССМ» — 6 осіб, ТОВ «Агрі Чейн» — 1 особа, ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК» — 15 осіб", - перелічив очільник Мінцифри.