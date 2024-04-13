На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією

На Хмельницькій АЕС розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse АР1000.
Про це повідомили у Міненергетики.
"У межах стратегічно важливої для посилення енергетичної незалежності України українсько-американської співпраці на Хмельницькій АЕС розпочинається підготовка до зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000. Днями на будівельному майданчику станції почалися підготовчі роботи для будівництва градирень майбутніх енергоблоків", – зазначили у міністерстві.
Участь у церемонії старту проекту взяли міністр енергетики України Герман Галущенко, посол США в Україні Бріджит Брінк, в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.
За словами Галущенка, ці технології витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики.
Очільник Міненерго нагадав, що у співпраці з українськими фахівцями Westinghouse за рекордні строки виготовив новий вид ядерного палива, що зруйнувало російську монополію на ринку.
"Це був перший крок. Зараз ми робимо другий, аби посунути росіян з ринків завдяки співпраці в побудові реакторів нового для Європи типу – АР 1000. Це початок нашого великого шляху до нових перемог", – заявив міністр.
Зазначається, що АР 1000 – найсучасніша технологія, важливою особливістю якої є можливість маневрування.
"Особлива риса американської технології АР 1000 - можливість балансування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас. І це наша відповідь терористам, вони ніколи не позбавлять нас світла, а нові технології дадуть нам змогу вистояти", – додав Галущенко.
У міністерстві додали, що технологія АР 1000 дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.
Пані посол Бріджит Брінк наголосила, що США продовжать підтримку України у протистоянні російській агресії до перемоги у війні. Зокрема, нагадала, що нещодавно на Хмельницькій АЕС відзначили перший крок у будівництві 9 сучасних, безпечних ядерних реакторів, які замінять обладнання радянських часів.
Після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницький АЕС потужності станції перевищать навіть потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС, яка на сьогодні є найбільшою в Європі.
"ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів", – наголосив керівник "Енергоатому".
- На початку березня на Хмельницьку АЕС завезли ядерне паливо Westinghouse. Це паливо завантажать в реактори Хмельницької АЕС під час планово-попереджувальних ремонтів цього року.
- До того два блоки ХАЕС працювали на російському паливі. Його закупили ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією.
- А на початку квітня на Хмельницькій атомній електростанції енергоблок, який за планом мав бути на відновленні ще два тижні, вивели на максимальну потужність. Це дозволяє системі ліпше впоратися з наслідками постійних російських обстрілів, націлених на об'єкти генерації та розподілення електроенергії.
- У вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива Westinghouse. Це паливо компанія виробила за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу, які експлуатують у багатьох країнах світу, працювали тільки на російському ядерному паливі.