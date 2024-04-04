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Українські інженери розробили розвіддрон, який працює, навіть якщо ворог "глушить" GPS-сигнал

Безпілотник може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією російського засобу РЕБ.

Українські інженери розробили розвіддрон, який працює, навіть якщо ворог "глушить" GPS-сигнал
Український безпілотник
Фото: Telegram/Fedorov

Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog.

Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, дрон може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожої системи РЕБ.

"Система WarDog розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с", - зауважив міністр.

За словами Федорова, WarDog уже активно контрактують у межах проєкту "Армія дронів", також ці безпілотники успішно виконують бойові завдання на Запорізькому та Харківському напрямках. Крім того, їх випробовували біля Краматорська, при цьому дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище ніж 50 м.

Очільник Мінцифри додав, що серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. "Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб «зір артилерії» ставав ще гострішим", - підкреслив Федоров.

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