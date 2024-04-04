Генштаб ЗСУ: на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили понад 20 атак росіян

Протягом доби на фронті зафіксували 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції РЕБ та двох засобах ППО противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 квітня: