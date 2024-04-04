Розвідка про зведення Росією залізниці на ТОТ: Україна бачить це і відповідним чином готується

Україна бачить, як Росія зводить на тимчасово окупованих територіях залізницю для воєнних потреб своєї армії, і відповідно готується.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону.
"Це вже серйозний етап будівництва, за кілька місяців можемо побачити результати. Знову ж таки - нічого нового тут немає, Україна бачить це і відповідним чином готується", - сказав Юсов.
Він зауважив, що мова йде про лише військове постачання залізницею для потреб окупаційних військ. Загарбники будують одну колію. Але, за словами "плани від життя відрізняються".
"Звичайно, українські сили безпеки і оборони будуть ці плани корегувати", - додав представник ГУР.
- Раніше, за інформацією британської розвідки, російський диктатор Володимир Путін згадав про будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України аж до Криму. Нова лінія у результаті повинна досягти Севастополя і дублювати Керченський міст.
- Перша завершена ділянка залізниці відновлює доступ до Бердянська. Британська розвідка наголошувала, що вказана залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.
- Нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км і будувалася вісім місяців. Це, імовірно, один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії в районі Донецька.
- На думку керівника ГУР Кирила Буданова, залізниця може стати проблемою для України, однак він сподівається, що Сили оборони зможуть з цим впоратися.