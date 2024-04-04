Міноборони Британії: у березні кількість атак Росії на фронті зменшилася на 9%

Натомість чисельність атак на південний захід від Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні.

Кількість зареєстрованих російських атак по всій лінії фронту в березні цього року була на 9% менша порівняно з лютим - зменшилася з 2340 до 2190.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

"Кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх штурмів у лютому, коли місто було окуповане російськими військами. Але в березні скоротилася до чверті", – йдеться в огляді.

Так, чисельність атак на південний захід від Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що становить 38% усіх атак на лінії фронту. Але попри ці зусилля Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі, відзначили британці. РФ продовжує намагатися окупувати невеликі населені пункти, серед яких – Новомихайлівка, Георгіївка та Урожайне.