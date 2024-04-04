Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони Британії: у березні кількість атак Росії на фронті зменшилася на 9%

Натомість чисельність атак на південний захід від Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні.

Міноборони Британії: у березні кількість атак Росії на фронті зменшилася на 9%
російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Кількість зареєстрованих російських атак по всій лінії фронту в березні цього року була на 9% менша порівняно з лютим - зменшилася з 2340 до 2190.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

"Кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх штурмів у лютому, коли місто було окуповане російськими військами. Але в березні скоротилася до чверті", – йдеться в огляді.

Так, чисельність атак на південний захід від Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що становить 38% усіх атак на лінії фронту. Але попри ці зусилля Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі, відзначили британці. РФ продовжує намагатися окупувати невеликі населені пункти, серед яких – Новомихайлівка, Георгіївка та Урожайне.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies