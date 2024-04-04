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Справи Майдану: заочно судитимуть колишнього заступника командира кримського “Беркуту”

Раніше ексберкутівця вже було засуджено в іншій справі до 15 років позбавлення волі за державну зраду та перевищення влади.

Справи Майдану: заочно судитимуть колишнього заступника командира кримського “Беркуту”
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира спецпідрозділу “Беркут” з Криму.

Йому інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Слідством установлено, що експравоохоронець організував 18 лютого 2014 року у центрі Києва незаконне перешкоджання проведенню мирних зборів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства та спецзасобів.

Унаслідок незаконних дій ексміліціонера понад 100 учасникам зборів громадян спричинено тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Обвинувачений з 2014 року переховується на тимчасово окупованій території України – АР Крим. У зв’язку з цим досудове розслідування щодо нього здійснювалось у спеціальному порядку (in absentia).

Також суд обрав стосовно колишнього «беркутівця» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ексберкутівця вже було засуджено в іншій справі до 15 років позбавлення волі за державну зраду та перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів 10-11 грудня 2013 року.

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