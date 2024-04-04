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Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго

Наразі гострого дефіциту в енергосистемі України не спостерігається.

Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Сонячна станція (ілюстративне фото)
Фото: Голос

Учора, 3 квітня, російські окупанти вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це - перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", - сказав Кудрицький.

Він уточнив, що йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.

Кудрицький зазначив, що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає, тому гострого дефіциту в енергосистемі України наразі не спостерігається. При цьому відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.

  • 28 травня 2022 року в місті Мерефа, що за 30 кілометрів від Харкова, ворожий ракетний удар знищив сонячну електростанцію.
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