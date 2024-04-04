У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.
Попередні три дні поспіль у столиці метеорологи фіксували температурні рекорди. Так, у перший день квітня в Києві було зафіксовано три температурних рекорди.
- Минулий 2023 рік став найтеплішим на планеті від початку спостережень за кліматом з 1850 року.