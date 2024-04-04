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У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с.

У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
Ураган, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.

Попередні три дні поспіль у столиці метеорологи фіксували температурні рекорди. Так, у перший день квітня в Києві було зафіксовано три температурних рекорди.

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