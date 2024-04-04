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Окупанти за добу 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, 1 людина загинула, 2 поранені

Серед іншого, ворог бив по прикордонню КАБами.

Окупанти за добу 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, 1 людина загинула, 2 поранені
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 10 обстрілів (46 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Південь”.  

Чернігівська область 

Семенівська громада:

  • Блешня – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область  

Сумський район: 

  • Самотоївка – 1 вибух, ймовірно ракетний удар; 3 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа та 2 травмовано, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 20 приватних будинків та 8 об’єктів цивільної інфраструктури.
  • Волфине – 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.
  • Хмелівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.

Охтирський район: 

  • Попівка – 12 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера; 6 вибухів, ймовірно СПГ; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Їздецьке – 1 вибух, ймовірно дрон-камікадзе.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 11.

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