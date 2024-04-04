Окупанти за добу 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, 1 людина загинула, 2 поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 10 обстрілів (46 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Південь”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Блешня – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
- Самотоївка – 1 вибух, ймовірно ракетний удар; 3 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа та 2 травмовано, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 20 приватних будинків та 8 об’єктів цивільної інфраструктури.
- Волфине – 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.
- Хмелівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.
Охтирський район:
- Попівка – 12 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера; 6 вибухів, ймовірно СПГ; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
- Їздецьке – 1 вибух, ймовірно дрон-камікадзе.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 11.