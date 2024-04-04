Росіяни пошкодили в Херсонській області ще один навчальний заклад і дитсадок

Росіяни вчорашніми обстрілами пошкодили в Херсонській області п'ять приватних будинків, навчальний заклад і дитсадок.
Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку та місто Херсон. Про це голова ОВА повідомив у Telegram.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад та дитячий садок", – сказав він.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.