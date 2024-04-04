Росіяни пошкодили в Херсонській області ще один навчальний заклад і дитсадок

Жертв і поранених, на щастя, немає.

Росіяни вчорашніми обстрілами пошкодили в Херсонській області п'ять приватних будинків, навчальний заклад і дитсадок.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку та місто Херсон. Про це голова ОВА повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад та дитячий садок", – сказав він.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.