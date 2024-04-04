Папа Римський вшанував пам'ять українського воїна, що загинув в Авдіївці

Понтифік закликав молитися за "мученицьку" Україну та засудив "безглузду" війну.

Папа Франциск з Новий Заповітом військового у руках

Під час загальної аудиєнції у Ватикані на площі Святого Петра Папа Франциск закликав вшанувати пам'ять 23-річного українського воїна Олександра, який загинув, обороняючи Авдіївку.

Як пише "Голос Америки", у руках голова Римо-католицької церкви тримав примірник Нового Заповіту у кольорі хакі, який належав полеглому українцеві.

Франциск попросив вірян "подумати про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули у цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує".

Папа також закликав католиків "молитися за мученицьку Україну".