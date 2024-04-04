Папа Римський вшанував пам'ять українського воїна, що загинув в Авдіївці

Під час загальної аудиєнції у Ватикані на площі Святого Петра Папа Франциск закликав вшанувати пам'ять 23-річного українського воїна Олександра, який загинув, обороняючи Авдіївку.
Як пише "Голос Америки", у руках голова Римо-католицької церкви тримав примірник Нового Заповіту у кольорі хакі, який належав полеглому українцеві.
Франциск попросив вірян "подумати про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули у цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує".
Папа також закликав католиків "молитися за мученицьку Україну".
- Під час великодньої промови у Ватикані понтифік висловив побажання, щоб відбувся обмін полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх".
- Раніше Франциск заявляв, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор".