Організатор втечі обманув бажаючих нелегально залишити Україну

Група бажаючих втекти з України зіштовхнулись з обманом з боку організатора їх втечі.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Замість пішого переходу через пункт пропуску провідник запропонував втікачам переправитись на човні через Тису.
Чоловікам не надали навіть мінімальних рятувальних засобів, при цьому четверо нелегалів заплатили “гідам” по 5 тис. євро за незаконний перетин кордону.
Чоловіки запанікували й відмовились ризикувати життям, після чого провідник залишив їх у невідомому місці.
“На щастя, хлопців виявили й врятували прикордонники, доставивши їх до свого підрозділу”, - повідомили в ДПСУ.
- Четверо чоловіків мобілізаційного віку намагалися переплисти Тису за допомогою гумового човна. Втікачів затримали за 100 метрів від кордону з Угорщиною.
- У середині березня в Тисі виявили тіло чоловіка. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку.
- На Закарпатті прикордонники за 100 метрів від кордону затримали двох чоловіків, одягнених у гідрокостюми, із дитячими рятувальними жилетами синього та жовтого кольорів.