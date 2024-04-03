Організатор втечі обманув бажаючих нелегально залишити Україну

Втікачам запропонували переправитись на човні через Тису без мінімальних рятувальних засобів.

Група бажаючих втекти з України зіштовхнулись з обманом з боку організатора їх втечі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Замість пішого переходу через пункт пропуску провідник запропонував втікачам переправитись на човні через Тису.

Чоловікам не надали навіть мінімальних рятувальних засобів, при цьому четверо нелегалів заплатили “гідам” по 5 тис. євро за незаконний перетин кордону.

Чоловіки запанікували й відмовились ризикувати життям, після чого провідник залишив їх у невідомому місці.

“На щастя, хлопців виявили й врятували прикордонники, доставивши їх до свого підрозділу”, - повідомили в ДПСУ.