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Від російського обстрілу загинув мешканець Сумщини

Ще двоє мирних жителів були поранені.

Сьогодні, 3 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 46 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, а також скинули на неї КАБ. Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє, чоловік та його трирічна донька, були травмовані.

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Великописарівську громаду російська армія обстріляла з мінометів, гранатометів та наніс по ній авіаудар ракетами та БпЛА.

Також БпЛА окупанти атакували Юнаківську громаду, а по Білопільській громаді випустив ракети з авіації.

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