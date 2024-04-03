Росіяни місяцями не виплачують зарплати комунальникам та бюджетникам на тимчасово окупованих територіях, - Федоров

Силовики окупантів лише проводять "бесіди" та збирають інформацію про людей.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області співробітники комунальних та бюджетних підприємств не отримують виплати від загарбників по кілька місяців.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Людей, які справедливо обурюються, високопоставлені колаборанти посилають... в прокуратуру і слєдком”, - написав Федоров.

Він додав, що окупанти приходять на підприємства, де проводять "бесіди" та збирають інформацію про людей. Крім цього, вони нічого не роблять, лише вкотре закликають повідомляти про затримки виплат.

Таким чином місцеві мешканці місяцями ходять по різних структурах, але грошей не отримують.