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Потрібен закон для обмеження російської пропаганди у Telegram, — керівник ЦПД Андрій Коваленко

ЦПД пропонує боротися з російською дезінформацією у Telegram.

Потрібен закон для обмеження російської пропаганди у Telegram, — керівник ЦПД Андрій Коваленко
керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Центр протидії дезінформації РНБО планує вийти з пропозицією спільно розробити закон для врегулювання ситуації з Telegram-каналами та протидії російській дезінформації в цій мережі.

Про у 14-му випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та Укрінформ «Про війну» повідомив лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, в РФ Роскомнадзор за першої нагоди забанив одразу 13 Telegram-каналів, в той же час в Україні досі доступні російські канали, які просувають ворожу пропаганду. 

«З одного боку в українському інфопросторі українські Telegram-канали витіснили російський контекст і на маргінес і допомагають підтримувати інформаційну безпеку, з іншого боку російські канали доступні, сервери в росії і т.д.», — зазначив Андрій Коваленко.

«Що робити в цій ситуації? Я вважаю, треба садити за стіл адміністраторів крупних українських телеграм-каналів, медіа, представників держави, інфлюєнсерів, разом сідати і розробляти певний закон, який влаштує всіх гравців і стабілізує фактично ситуацію і будуть єдині правила гри для всього ринку. Можливо цим законом ще більше обмежити проросійські телеграм-канали, в тому числі ті, які ведуть журналісти Мураєва і так далі. Центр з цією пропозицією скоро вийде офіційно, і ми запропонуємо таке рішення. Я буду сподіватися, що його підтримають»,  — додав Коваленко.

У свою чергу офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» наголосив, що важливо «не бути тупим» і розуміти, що російські канали просувають ворожі ІПСО. 

«Для того, щоб розмежовувати інформацію і не вестися на пропаганду та ІПСО ворога достатньо просто не бути тупим»,  — додав «Дипломат».

  • Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій заявив, що месенджер Telegram становить проблему для національної безпеки України, але водночас служить засобом поширення потрібної інформації на окупованих Росією українських територіях. 
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