Потрібен закон для обмеження російської пропаганди у Telegram, — керівник ЦПД Андрій Коваленко

Центр протидії дезінформації РНБО планує вийти з пропозицією спільно розробити закон для врегулювання ситуації з Telegram-каналами та протидії російській дезінформації в цій мережі.

Про у 14-му випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та Укрінформ «Про війну» повідомив лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, в РФ Роскомнадзор за першої нагоди забанив одразу 13 Telegram-каналів, в той же час в Україні досі доступні російські канали, які просувають ворожу пропаганду.

«З одного боку в українському інфопросторі українські Telegram-канали витіснили російський контекст і на маргінес і допомагають підтримувати інформаційну безпеку, з іншого боку російські канали доступні, сервери в росії і т.д.», — зазначив Андрій Коваленко.

«Що робити в цій ситуації? Я вважаю, треба садити за стіл адміністраторів крупних українських телеграм-каналів, медіа, представників держави, інфлюєнсерів, разом сідати і розробляти певний закон, який влаштує всіх гравців і стабілізує фактично ситуацію і будуть єдині правила гри для всього ринку. Можливо цим законом ще більше обмежити проросійські телеграм-канали, в тому числі ті, які ведуть журналісти Мураєва і так далі. Центр з цією пропозицією скоро вийде офіційно, і ми запропонуємо таке рішення. Я буду сподіватися, що його підтримають», — додав Коваленко.

У свою чергу офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» наголосив, що важливо «не бути тупим» і розуміти, що російські канали просувають ворожі ІПСО.

«Для того, щоб розмежовувати інформацію і не вестися на пропаганду та ІПСО ворога достатньо просто не бути тупим», — додав «Дипломат».