Росіяни атакували Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Російська армія атакувала з артилерії Куп'янськ-Вузловий, у результаті обстрілу поранення отримав чоловік похилого віку.

Про це повідомили у поліції Харківської області. "3 квітня близько 11:00 військові РФ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні. Наразі на місцях влучань працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Фото: Поліція Харківської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.