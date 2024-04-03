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Росіяни атакували Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Постраждав літній чоловік.

Росіяни атакували Куп’янськ-Вузловий на Харківщині
обстріли Куп'янська-Вузлового
Фото: поліція Харківської області

Російська армія атакувала з артилерії Куп'янськ-Вузловий, у результаті обстрілу поранення отримав чоловік похилого віку.

Про це повідомили у поліції Харківської області. "3 квітня близько 11:00 військові РФ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні. Наразі на місцях влучань працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

Фото: Поліція Харківської області

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  • Російська армія завдала удару двома ракетами двома ракетами "Гром Е-1" по Боровій, що в Ізюмському районі. В результаті обстрілу пошкоджено освітню інфраструктуру.
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