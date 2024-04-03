Росіяни атакували Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Російська армія атакувала з артилерії Куп'янськ-Вузловий, у результаті обстрілу поранення отримав чоловік похилого віку.
Про це повідомили у поліції Харківської області. "3 квітня близько 11:00 військові РФ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження", – ідеться у повідомленні.
Постраждалого доправили до лікарні. Наразі на місцях влучань працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
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