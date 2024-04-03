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НАТО має забезпечити передбачувану допомогу Україні і змінити динаміку підтримки, − Столтенберг

Альянс має “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.

НАТО має забезпечити передбачувану допомогу Україні і змінити динаміку підтримки, − Столтенберг
Генеральний секретар блоку НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар блоку НАТО Єнс Столтенберг підтримує зміну способу надання допомоги Україні.

Як пише The Guardian, про це він заявив, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ блоку у Брюсселі, яка триватиме 3 і 4 квітня.

Столтенберг підкреслив, що Альянс обговорить, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової допомоги для Києва. Міністри, зокрема, говоритимуть про багаторічний пакет підтримки України.

“Україна має термінові потреби – будь-яка затримка в наданні підтримки має наслідки на полі бою. Тож нам потрібно змінити динаміку нашої підтримки”, − сказав Генсек.

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Очільник блоку підкреслив, що НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.

“Міністри обговорять, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової допомоги та навчання для України, закріпивши це в надійній структурі НАТО. Ми також обговоримо багаторічне фінансове зобов’язання для нашої підтримки”, − підкреслив Столтенберг.

За його словами, міністерська зустріч створить основу для досягнення консенсусу з цих питань під час підготовки до Вашингтонського саміту.

“Союзники по НАТО надають Україні 99% усієї військової підтримки. Отже, якщо робити більше в рамках НАТО, наші зусилля будуть ефективнішими та ефективнішими”, − підсумував генсек.

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