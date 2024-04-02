НАТО розглядає можливість створення фонду 100 млрд доларів для допомоги Україні, - ЗМІ

Фонд має бути розрахований на 5 років.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляють джерела видання, знайомі з обговореннями, союзники все ще обговорюють пропозицію Столтенберга та будь-які механізми обліку, включно з тим, чи включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму.

Ця пропозиція потребує схвалення 32 членами НАТО і, ймовірно, буде змінена до того, як лідери погодяться на неї.

Також зазначається, що у блоці може виникнути внутрішня боротьба між 32 членами альянсу, включно з Туреччиною та Угорщиною, які займуть більш стримані позиції на підтримку України.

Обговорення цієї пропозиції Столтенберга відбудуться під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 та 4 квітня.