Україна і Канада посилять співпрацю у протидії депортації дітей та торгівлі людьми

Україна може бути впевненою у довготривалій підтримці з боку Канади.

Україна і Канада посилять співпрацю у протидії незаконному обігу зброї, депортації дітей та торгівлі людьми.

Про це повідомила Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час зустрічі із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Також у складі іноземної делегації були Аташе з питань оборони Посольства Канади в Україні Ніколя Готьє та Старший програмний офіцер Посольства Канади в Україні Вікрамвір Суагх.

Цмоць сказала, що Канада глибоко розуміє усі проблеми України на фоні повномасштабного вторгнення.

"Ми розуміємо усі виклики та задачі, які стоять перед вами, саме тому ми будемо й надалі підтримувати вас та надавати усю необхідну допомогу задля їх подолання. Спільними діями нам потрібно сформувати доказову базу, аби рф відповіла за свої дії у Міжнародному суді. Також ми посилюємо нашу співпрацю у питанні протидії незаконному обігу зброї, депортації дітей та торгівлі людьми", – заявила пані посол.

Також вона зазначила, що Україна може бути впевненою у довготривалій підтримці з боку Канади. Прикладом того є угода про співробітництво у сфері безпеки. Окремо партнери обговорили питання реабілітації українських військових та проведення тренінгів для українських фахівців у цьому напрямку.

Крім того, темою перемовин стала підтримка Канади на фоні збільшення кількості атак Російської Федерації по цивільній та критичній інфраструктурі України. Зокрема, Глава МВС України Ігор Клименко поінформував партнерів про наслідки нещодавніх обстрілів зі сторони Росії заявивши, що Канада, як одна з країн "Великої сімки" і повинна оперативно знати про ситуацію в Україні.

"Ворог не зупиняється та продовжує атакувати наші міста та села. Останніми місяцями рф сфокусувалась на обстрілах критичної та цивільної інфраструктури України. Нерідко під прицілом наші рятувальники чи поліцейські, які першими прибувають на місця ворожих атак", – сказав Клименко.

Міністр розповів канадській делегації про проблему замінованих територій та роботу машин розмінування.

Окремо глава відомства поінформував партнерів про безпекові ініціативи, які вже впроваджуються в Україні, аби навіть під час війни контролювати криміногенну ситуацію в державі. Зокрема, Ігор Клименко розповів про проєкт "Офіцер служби освітньої безпеки", який передбачає роботу поліцейських у школах.