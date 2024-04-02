Керівник МЗС Угорщини обговорив із Єрмаком права угорської нацменшини на Закарпатті

2 квітня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці Сійярто, йшлося про ситуацію із правами угорської національної громади Закарпаття.
"Спільна робота, про яку домовилися на нашій зустрічі в Ужгороді, триває, наступна онлайн-зустріч створеної тоді спільної робочої групи відбудеться у четвер, на якій ми сподіваємося, що зможемо досягти прогресу", - зауважив керівник МЗС Угорщини.
Також Сійярто і Єрмак обговорили питання, що стосуються інфраструктури на угорсько-українському кордоні. Зокрема, прискорити проходження кордону.
3 квітня має відбутися зустріч міністрів закордонних справ обох держав на полах ради керівників МЗС країн-членів НАТО.
- У січні цього року в Ужгороді відбулася зустріч Єрмака, Сійярто і Кулеби. За її підсумками Кулеба повідомив, що МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин.
- Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року. Сійярпто тоді заявляв, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.
- Минулого місяця Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають.