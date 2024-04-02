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Керівник МЗС Угорщини обговорив із Єрмаком права угорської нацменшини на Закарпатті

3 квітня має відбутися зустріч Сійярто із українським колегою Дмитром Кулебою.

Керівник МЗС Угорщини обговорив із Єрмаком права угорської нацменшини на Закарпатті
Угорська та українська делегації на зустрічі в Ужгороді у січні 2024 року.
Фото: Андрій Єрмак

2 квітня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці Сійярто, йшлося про ситуацію із правами угорської національної громади Закарпаття.

"Спільна робота, про яку домовилися на нашій зустрічі в Ужгороді, триває, наступна онлайн-зустріч створеної тоді спільної робочої групи відбудеться у четвер, на якій ми сподіваємося, що зможемо досягти прогресу", - зауважив керівник МЗС Угорщини.

Також Сійярто і Єрмак обговорили питання, що стосуються інфраструктури на угорсько-українському кордоні. Зокрема, прискорити проходження кордону.

3 квітня має відбутися зустріч міністрів закордонних справ обох держав на полах ради керівників МЗС  країн-членів НАТО.

  • У січні цього року в Ужгороді відбулася зустріч Єрмака, Сійярто і Кулеби. За її підсумками Кулеба повідомив, що МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин.
  • Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року. Сійярпто тоді заявляв, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.
  • Минулого місяця Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають.
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