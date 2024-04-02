Керівник МЗС Угорщини обговорив із Єрмаком права угорської нацменшини на Закарпатті

Угорська та українська делегації на зустрічі в Ужгороді у січні 2024 року.

2 квітня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці Сійярто, йшлося про ситуацію із правами угорської національної громади Закарпаття.

"Спільна робота, про яку домовилися на нашій зустрічі в Ужгороді, триває, наступна онлайн-зустріч створеної тоді спільної робочої групи відбудеться у четвер, на якій ми сподіваємося, що зможемо досягти прогресу", - зауважив керівник МЗС Угорщини.

Також Сійярто і Єрмак обговорили питання, що стосуються інфраструктури на угорсько-українському кордоні. Зокрема, прискорити проходження кордону.

3 квітня має відбутися зустріч міністрів закордонних справ обох держав на полах ради керівників МЗС країн-членів НАТО.