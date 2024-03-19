Дмитро Кулеба прокоментував хід переговорів із Угорщиною

"На цей час зустрічі з Петером (Сійярто) нема у моєму графіку", - зазначив український міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають.

Про це сказав на онлайн-брифінгу з представниками ЗМІ із різних країн світу, передає "Європейська правда".

"На цей час зустрічі з Петером (Сійярто) нема у моєму графіку, але ми розмовляємо, ми знаємо один одного деякий час, ми обидва зробили багато для нормалізації відносин між Україною та Угорщиною", – зазначив Кулеба.

Розповідаючи про зустріч із угорським колегою в січні, міністр сказав, що тоді "запустили двосторонній трек для вирішення найбільш проблемних питань у наших відносинах".

"Розмови продовжуються. Петер представляє Угорщину, а я та голова Офісу Президента Андрій Єрмак – Україну. Наша позиція проста – ми хочемо вирішити двосторонні проблеми на двосторонній основі. Ми віддані цій меті і ми робимо кроки вперед", – сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗСУ висловив сподівання, що Угорщина не блокуватиме пов'язані з Україною кроки на рівні ЄС і НАТО, оскільки "ми надали запевнення у тому, що бажаємо вирішити проблеми на двосторонній основі і ми працюємо над цим".