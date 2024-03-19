Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаПолітика

Дмитро Кулеба прокоментував хід переговорів із Угорщиною

"На цей час зустрічі з Петером (Сійярто) нема у моєму графіку", - зазначив український міністр.

Дмитро Кулеба прокоментував хід переговорів із Угорщиною
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають.

Про це сказав на онлайн-брифінгу з представниками ЗМІ із різних країн світу, передає "Європейська правда".

"На цей час зустрічі з Петером (Сійярто) нема у моєму графіку, але ми розмовляємо, ми знаємо один одного деякий час, ми обидва зробили багато для нормалізації відносин між Україною та Угорщиною", – зазначив Кулеба.

Розповідаючи про зустріч із угорським колегою в січні, міністр сказав, що тоді "запустили двосторонній трек для вирішення найбільш проблемних питань у наших відносинах". 

"Розмови продовжуються. Петер представляє Угорщину, а я та голова Офісу Президента Андрій Єрмак – Україну. Наша позиція проста – ми хочемо вирішити двосторонні проблеми на двосторонній основі. Ми віддані цій меті і ми робимо кроки вперед", – сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗСУ висловив сподівання, що Угорщина не блокуватиме пов'язані з Україною кроки на рівні ЄС і НАТО, оскільки "ми надали запевнення у тому, що бажаємо вирішити проблеми на двосторонній основі і ми працюємо над цим".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies