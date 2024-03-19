"Українська команда" доставила на Бахмутський напрямок FPV-дрони та дрони-літаки

Волонтери «Української команди» доставили на Бахмутський напрямок FPV-дрони та першу партію великих дронів-літаків, на які збирають всі українці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«З’їздили на передові позиції наших бійців на Бахмутському напрямку. Привезли дуже потрібну допомогу батальйону «Свобода» 4 штурмової бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Квадроцикл, 50 FPV-дронів та 5 великих дронів-літаків, на які ми збираємо разом з вами», - повідомили в «Українській команді».

У волонтерському штабі наголосили, що це перша партія великих дронів, передана захисникам. Бійці батальйону "Свобода" - це герої, які обороняли Київщину, звільняли Ірпінь, Бучу та Гостомель. Брали участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Захищали околиці Горлівки та Бахмут, зазначили у волонтерському штабі.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» разом з Володимиром Кличком доставили на Донбас велику партію дронів та квадрокоптерів, а також броньовик «Кобра». Допомогу отримали бійці 28 бригади Лицарів зимового походу, 72 бригади Чорних Запорожців та батальйону «Свобода».

Також «Українська команда» передала партію FPV-дронів роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура» на Авдіївський напрямок.