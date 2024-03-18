До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися 33 країни

Учасниками Міжнародної коаліції за повернення українських дітей вже є 33 країни, зокрема, Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Австрія, Естонія, Нідерланди, Норвегія та інші.
"Усі країни докладають спільні зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції в сім’ї та громади", – зазначив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він додав, що від початку заснування Коаліції Канада співпрацює з багатьма міжнародними партнерами на дво- і багатосторонніх майданчиках. Зокрема, для того, щоб інші країни розуміли, що РФ депортує українських дітей ще з 2014 року.
Окрім цього, в межах Коаліції робоча група канадських консульських працівників і представників служби реагування на надзвичайні ситуації нещодавно завершила оглядову місію в Києві. Під час місії провели низку зустрічей для кращого розуміння складності питання та потенційних викликів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням українських дітей Росією. Також працювали над визначенням партнерів, потреб, прогалин та потенційних сфер допомоги.
Лубінець повідомив, що це допоможе роботі Канади для надання технічної допомоги Україні в співпраці з членами Коаліції та в інших цілях.
"Наразі 19 546 дітей викрала Росія, але це число може бути набагато більшим. Росія не просто депортує українських дітей, але й стирає їхню ідентичність і перевиховує", – зазначив Омбудсман.
- Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади.
- Головна мета Коаліції – координація взаємних зусиль та активізація співпраці між Канадою, Україною та державами-партнерами для розв'язання проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.
- Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України, ще торік у жовтні.
- Незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.
- Після 24 лютого 2022 вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін нещодавно заявив, що українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла, прикриваючись гуманітарними мотивами.
- Проте також є і інші цифри. Зокрема, попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- У лютому Катар допоміг Україні повернути ще 11 викрадених Росією дітей. Деякі з яких мають особливі потреби або потребують медичної допомоги. Йдеться про дітей від двох до 16 років, під час війни вони перебували або на окупованих територіях, або в Росії.