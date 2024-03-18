До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися 33 країни

Учасниками Міжнародної коаліції за повернення українських дітей вже є 33 країни, зокрема, Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Австрія, Естонія, Нідерланди, Норвегія та інші.

"Усі країни докладають спільні зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції в сім’ї та громади", – зазначив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що від початку заснування Коаліції Канада співпрацює з багатьма міжнародними партнерами на дво- і багатосторонніх майданчиках. Зокрема, для того, щоб інші країни розуміли, що РФ депортує українських дітей ще з 2014 року.

Окрім цього, в межах Коаліції робоча група канадських консульських працівників і представників служби реагування на надзвичайні ситуації нещодавно завершила оглядову місію в Києві. Під час місії провели низку зустрічей для кращого розуміння складності питання та потенційних викликів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням українських дітей Росією. Також працювали над визначенням партнерів, потреб, прогалин та потенційних сфер допомоги.

Лубінець повідомив, що це допоможе роботі Канади для надання технічної допомоги Україні в співпраці з членами Коаліції та в інших цілях.

"Наразі 19 546 дітей викрала Росія, але це число може бути набагато більшим. Росія не просто депортує українських дітей, але й стирає їхню ідентичність і перевиховує", – зазначив Омбудсман.