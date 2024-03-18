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Американський сенатор Грем звернеться до Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", - сказав американський сенатор.

Американський сенатор Грем звернеться до Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму
Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем звернеться до адміністрацію президента Джо Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами у Києві, передає "Європейська правда".

"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав сенатор.

Він зауважив, що 87% підтримки Путіна – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри і що "президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним".

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", – сказав Грем.

  • Ліндсі Грем виступав за надання Україні далекобійних ракет та касетних боєприпасів. Він вважає, що ATACMS та касетні боєприпаси зможуть зробити успіх України на фронті більшим, а також врятувати життя українців та прискорить виведення російських військ.
  • За даними NBC, Грем є одним із сенаторів-республіканців, які розробляють окремий пакет допомоги Україні. 
  • Під час візиту в Україні він зустрівся із прем’єром Денисом Шмигалем. Вони обговорили допомогу Сполучених Штатів у впровадженні реформ.
  • Також відбулася зустріч Грема з Володимиром Зеленським.
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