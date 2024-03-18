Американський сенатор Грем звернеться до Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", - сказав американський сенатор.

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем звернеться до адміністрацію президента Джо Байдена, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами у Києві, передає "Європейська правда".

"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав сенатор.

Він зауважив, що 87% підтримки Путіна – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри і що "президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним".

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", – сказав Грем.