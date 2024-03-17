Буданов: У Росії почався масовий "бунт виборчих скриньок"

"Більшість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, адже саме російські активісти, розуміючи, всю підлість цих виборів псують бюлетені", - сказав керівник ГУР.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що вибори у Росії є нелегітимними і вказав на велику кількість зіпсованих бюлетенів.

Про це він сказав під час свого виступу на Форумі російських добровольців.

"Вибори у Росії є нелегітимними спочатку. Путін неодноразово пішов на порушення конституції і тим самим розкрив скриньку Пандори... У РФ розпочався масовий "бунт виборчих скриньок". Ніде у світі, за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок", - зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що "який би результат не написав російська ЦВК – це фальшивка, адже не лише у прикордонних областях вибори не відбулися".

"Більшість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, адже саме російські активісти, розуміючи, всю підлість цих виборів псують бюлетені. Іншими словами – вибори вже можна визнавати такими, чиї результати як мінімум неможливо порахувати", - сказав Буданов.

Керівник української розвідки зауважив, що російський диктатор розуміє, що "в очах світових лідерів, насамперед КНР він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні" і назвав Путіна "слабаком".

"Він показує себе слабаком перед своїм народом та своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим взагалі Путіна особисто. Ми повинні використовувати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - вважає Буданов.