Буданов: У Росії почався масовий "бунт виборчих скриньок"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що вибори у Росії є нелегітимними і вказав на велику кількість зіпсованих бюлетенів.
Про це він сказав під час свого виступу на Форумі російських добровольців.
"Вибори у Росії є нелегітимними спочатку. Путін неодноразово пішов на порушення конституції і тим самим розкрив скриньку Пандори... У РФ розпочався масовий "бунт виборчих скриньок". Ніде у світі, за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок", - зазначив Буданов.
Очільник ГУР наголосив, що "який би результат не написав російська ЦВК – це фальшивка, адже не лише у прикордонних областях вибори не відбулися".
"Більшість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, адже саме російські активісти, розуміючи, всю підлість цих виборів псують бюлетені. Іншими словами – вибори вже можна визнавати такими, чиї результати як мінімум неможливо порахувати", - сказав Буданов.
Керівник української розвідки зауважив, що російський диктатор розуміє, що "в очах світових лідерів, насамперед КНР він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні" і назвав Путіна "слабаком".
"Він показує себе слабаком перед своїм народом та своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим взагалі Путіна особисто. Ми повинні використовувати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - вважає Буданов.
- Вибори президента в Росії проводять 15-17 березня. На тимчасово окупованих українських територіях на псевдоголосування звозили "гастролерів". Так, у Маріуполі і на ТОТ Луганщини на так званих "виборах" президента голосували завезені з Росії будівельники і військові. Самі ж місцеві ігнорували участь у фейковому заході.
- Пропагандистські ЗМІ країни-агресора "писали про "намальовані" Путіну 90 і більше відсотків голосів виборців на загарбаних українських землях.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодної легітимності у цієї імітації виборів немає і бути не може, і що Путін "має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити".