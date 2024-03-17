"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - вважає український президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення президентських виборів у Росії.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 17 березня, російський диктатор Володимир Путін "просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно" і "немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу".

"Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості", - підкреслив Зеленський.

Український президент наголосив, що "жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може" і що Путіну місце в Гаазі.

"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - додав Президент.