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Зеленський про вибори в Росії: Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає і бути не може

"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - вважає український президент.

Зеленський про вибори в Росії: Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає і бути не може
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення президентських виборів у Росії.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 17 березня, російський диктатор Володимир Путін "просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно" і "немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу". 

"Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості", - підкреслив Зеленський.

Український президент наголосив, що "жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може" і що Путіну місце в Гаазі.

"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - додав Президент.

  • Вибори президента в Росії проводять 15-17 березня. На тимчасово окупованих українських територіях на псевдоголосування звозили "гастролерів". Так, у Маріуполі і на ТОТ Луганщини на так званих "виборах" президента голосували завезені з Росії будівельники і військові. Самі ж місцеві ігнорували участь у фейковому заході.
  • Пропагандистські ЗМІ країни-агресора "писали про "намальовані" Путіну 90 і більше відсотків голосів виборців на загарбаних українських землях.
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