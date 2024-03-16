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На окупованих землях Донеччини і Луганщини на "вибори" зганяють завезених з Росії будівельників і військових

Місцеві мешканці ТОТ ігнорують "вибори".

На окупованих землях Донеччини і Луганщини на "вибори" зганяють завезених з Росії будівельників і військових
Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Маріуполі і на ТОТ Луганщини на так званих "виборах" президента голосують завезені з Росії будівельники і військові. Самі ж місцеві мешканці ігнорують "вибори".

Про це пише пресслужба Маріупольської міської ради.

"В тимчасово окупованому місті тривають псевдовибори президента РФ. Задача загарбників - показати високу явку, щоб легітимізувати свою владу. Але маріупольці ігнорують виборчий фарс. Тож туди зганяють приїжджих російських будівельників",– йдеться у повідомленні.

Щоб підвищити явку, окупанти ввели нововведення – тепер можна голосувати не за місцем реєстрації. Тож на голосування відправляють завезених на ТОТ росіян, які приходять на дільницю для пропагандистських відео.

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