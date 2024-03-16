В лікарні помер працівник ДСНС, поранений під час ракетного удару росіян по Одесі

Сьогодні в лікарні помер поранений внаслідок ракетного удару росіян по Одесі працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС України, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21. Ще понад 70 осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, вчора росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.