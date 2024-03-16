В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
ГоловнаСуспільствоВійна

В лікарні помер працівник ДСНС, поранений під час ракетного удару росіян по Одесі

Кількість загиблих зросла до 21.

В лікарні помер працівник ДСНС, поранений під час ракетного удару росіян по Одесі
Швидка пошкоджена внаслідок обстрілів Одеси
Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні в лікарні помер поранений внаслідок ракетного удару росіян по Одесі працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС України, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21. Ще понад 70 осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, вчора росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies