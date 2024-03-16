Росіяни продовжують штурмувати лівий берег Дніпра без використання бронетехніки, – ОК "Південь

Армія РФ за добу здійснила три безуспішні штурми на лівому березі Дніпра без підтримки бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону заявила речнмця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, напередодні виборів росіяни намагалися "проштовхнути" історію про те, як армія РФ висадилася на правий берег Дніпра, але спроба була невдалою і вони знову зазнали втрат.

"Продовжується така сама робота на лівому березі там, де ми утримуємо плацдарм, вони продовжують штурмувати без використання бронетехніки. За минулу добу 3 таких штурми ми зафіксували, всі були відбиті, і ворог знову з втратами повернувся на вихідні позиції", – сказала Гуменюк.