​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують штурмувати лівий берег Дніпра без використання бронетехніки, – ОК "Південь

Російські загарбники здійснили три безуспішні штурми на лівому березі Дніпра.

Росіяни продовжують штурмувати лівий берег Дніпра без використання бронетехніки, – ОК "Південь
Ілюстративне фото
Фото: 121-ша окрема бригада територіальної оборони

Армія РФ за добу здійснила три безуспішні штурми на лівому березі Дніпра без підтримки бронетехніки. 

Про це в ефірі телемарафону заявила речнмця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, напередодні виборів росіяни намагалися "проштовхнути" історію про те, як армія РФ висадилася на правий берег Дніпра, але спроба була невдалою і вони знову зазнали втрат.

"Продовжується така сама робота на лівому березі там, де ми утримуємо плацдарм, вони продовжують штурмувати без використання бронетехніки. За минулу добу 3 таких штурми ми зафіксували, всі були відбиті, і ворог знову з втратами повернувся на вихідні позиції", – сказала Гуменюк.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies