Росіяни завдали понад 250 ударів по Запорізькій області, загинула жінка

Впродовж доби під російськими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Запорізької області, ворог завдав 253 удраів та провів 61 атаку безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула жінка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району загинула 76-річна жінка .
Окупанти завдали впродовж доби 253 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
"Військовослужбовці рф нанесли 192 артудари по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки, Долинки, Вербового та Червоного. Зафіксовано 61 атаку безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Чарівному", – повідомив Федоров.
Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.