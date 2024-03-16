​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали понад 250 ударів по Запорізькій області, загинула жінка

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Росіяни завдали понад 250 ударів по Запорізькій області, загинула жінка
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби під російськими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Запорізької області, ворог завдав 253 удраів та провів 61 атаку безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району загинула 76-річна жінка  .

Окупанти завдали впродовж доби 253 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. 

"Військовослужбовці рф нанесли 192 артудари по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки, Долинки, Вербового та Червоного. Зафіксовано 61 атаку безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці,  Роботиному, Малій Токмачці та Чарівному", – повідомив Федоров.

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies