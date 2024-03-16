Росіяни завдали понад 250 ударів по Запорізькій області, загинула жінка

"Військовослужбовці рф нанесли 192 артудари по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки, Долинки, Вербового та Червоного. Зафіксовано 61 атаку безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Чарівному", – повідомив Федоров.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району загинула 76-річна жінка .

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби під російськими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Запорізької області, ворог завдав 253 удраів та провів 61 атаку безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

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