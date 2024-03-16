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У Росії невідомі БпЛА атакували одразу два нафтопереробні заводи, виникла пожежа

Внаслідок атаки виникла пожежа на установці з переробки нафтопродуктів.

У Росії невідомі БпЛА атакували одразу два нафтопереробні заводи, виникла пожежа

16 березня врнаці невідомі безпілотники атакували одразу два НПЗ у Самарській області РФ. На території заводів виникла пожежа, горить установка з переробки нафтопродуктів.

Про це повідомляють на ТГ-каналі ASTRA.

За даними губернатора регіону, БпЛА атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Внаслідок цього виникла пожежа на установці з переробки нафтопродуктів. Постраждалих немає.

  • Уночі 13 березня різні області Росії заявили про "атаки і обстріли": в Рязані горів НПЗ, а в Бєлгородській без світла 45 000 росіян.
  • Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і 12 березня. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області.
  • В Бєлгороді дрон врізався в будівлю міської адміністрації. А добровольці Легіону "Свобода Росії" та РДК і Сибірського батальйону вчора повідомили про успішні операції на російській території.
  • Найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який знаходиться в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
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