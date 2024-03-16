16 березня врнаці невідомі безпілотники атакували одразу два НПЗ у Самарській області РФ. На території заводів виникла пожежа, горить установка з переробки нафтопродуктів.
Про це повідомляють на ТГ-каналі ASTRA.
За даними губернатора регіону, БпЛА атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Внаслідок цього виникла пожежа на установці з переробки нафтопродуктів. Постраждалих немає.
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