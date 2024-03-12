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Атака БПЛА: нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Нижньогородській області частково припинив роботу

Зупинена установка АВТ-6 забезпечувала близько 53 відсотків переробки всього НПЗ.

Атака БПЛА: нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Нижньогородській області частково припинив роботу
Фото: скріншот відео

Внаслідок пожежі, що виникла через удар дрону, на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в Нижньогородській області зупинили роботу найбільшої первинної установки з переробки нафти, повідомляє DW.

Водночас, за даними Reuters, зупинена установка АВТ-6 забезпечувала близько 53 відсотків переробки всього НПЗ. Представники "Лукойлу" від коментарів відмовилися.

 

Зазначимо, що вибухи в Росії 12 березня охопили щонайменше дев’ять областей – Московську, Ленінградську, Тульську, Брянську, Бєлгородську, Курську, Воронезьку, Орловську та Нижньогородську.

Факт пожежі на НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 12 березня підтвердив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

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