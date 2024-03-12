Ворог вдарив двома авіабомбами по прикордонню Сумщини, поранені двоє дітей

Також поранень зазнала одна доросла людина. Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

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Сьогодні, 12 березня, о 9:20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району, повідомляє Сумська ОВА.

З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.