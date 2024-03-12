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Ворог вдарив двома авіабомбами по прикордонню Сумщини, поранені двоє дітей

Також поранень зазнала одна доросла людина. Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

Ворог вдарив двома авіабомбами по прикордонню Сумщини, поранені двоє дітей
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 12 березня, о 9:20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району, повідомляє Сумська ОВА. 

З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

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