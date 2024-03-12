Головне за ніч та ранок вівторка, 12 березня: удари по Куп’янську і Селидовому, спецоперація російських добробатів

Цієї ночі російська армія скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області. Зруйновано п'ятиповерхівку, внаслідок вибуху виникли декілька пожеж.

Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів, повідомили в ДСНС.

"Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 12 березня, близько 01:30 збройні сили окупантів вдарили шістьма ракетами “С-300” по м. Селидовому, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, в результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями.

Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів – щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, два гаражі, п'ять автомобілів та лінії електропередач.

Уночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Військові заявляють, що ворог випустив 22 безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 17 цілей.

Про наслідки можливих прильотів поки що невідомо. У Силах оборони півдня України уточнили, що у їхній зоні відповідальності знищено вісім "шахедів", атаку відбивали 2,5 години.

Два БпЛА були вражені на Херсонщині, чотири - на Миколаївщині, два - на Дніпропетровщині.

Під час цієї атаки ворог також здіснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль було знищено над морем.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 425 890 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вчора, 11 березня, ворог вдарив “Іскандером” по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинув мирний житель, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 11 березня війська РФ здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області. За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу Іскандер-М.

Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Бойові дії на території Росії – це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів, заявив у коментарі 24 каналу представник головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", - сказав він.

Раніше легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Більше інформації – в новині.

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про черговий знищений корабель окупантів. Проте цього разу ситуація унікальна: йдеться про танкер, який навіть не міг піти на дно, бо й так був на мілині.

Як зазначають ВМС на своїй сторінці у Facebook, судно "Механік Погодін", яке належало російській компанії із Санкт-Петербурга, у 2018 році потрапило під арешт і перебувало у порту Херсона до літа 2023-го. Після підриву окупантами дамби Каховського водосховища танкер змило вниз за течією і викинуло на берег тимчасово окупованої Кінбурзької коси.

На судні, вже непридатному для морських справ, росіяни облаштували розвідувальний пост і встановили техніку радіоелектронної боротьби. Звідти також завдавалися удари FPV-дронами.

11 березня пункт управління на танкері було знищено успішним ударом Повітряних Сил України, адже судно відповідало визначенню військового об'єкта.

Прицільна робота українських військ по російських об'єктах нафтового комплексу триває: у ніч на вівторок під атакою опинилася нафтобаза у місті Орел.

За повідомленнями місцевих, близько 3 години (2 година за київським часом) пролунав вибух, після чого з'явилися світлини масштабної пожежі. Місцева влада не повідомила населенню про те, що сталося. Попередньо удару по нафтобазі було завдано з використанням безпілотника.

Натомість про атаки дронів та буцімто успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували губернатори Курської та Бєлгородської областей.

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