Британія експортувала до Азербайджану транспортних засобів на 273 млн фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше, ніж за п’ятирічний період, що передував вторгненню РФ в Україну. Водночас Азербайджан за відповідний період зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Росії.

Схоже, що британські автовиробники продовжували продавати Росії люксові автомобілі навіть після вторгнення в Україну та запровадження санкцій, експортуючи автомобілі опосередковано через країни колишнього Радянського Союзу, свідчить аналіз Sky News.

У той час як прямий британський експорт автомобілів до Росії впав до нуля після вторгнення в Україну в 2022 році, за цим колапсом послідувало відповідне збільшення експорту автомобілів до сусідніх з Росією країн, особливо Азербайджану.

Аналіз, заснований на офіційних торгових даних Податкової та Митної служби (HMRC), показує, що Велика Британія експортувала до Азербайджану транспортних засобів на 273 мільйони фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше, ніж за п’ятирічний період, що передував вторгненню РФ в Україну.

Фото: Sky News

Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, але й таке ж, як річний експорт автомобілів до Росії за два роки до введення санкцій, який становив у середньому 330 мільйонів фунтів.

Окрім статистики HMRC, Sky News проаналізував дані міжнародної торгівлі ООН, які показують, що рівно за той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Росії.

Фото: Sky News

Дані підтверджуються свідченнями джерел Sky News, які повідомили, що, хоча російські покупці автомобілів, які купують німецькі автомобілі, переважно відправляють їх через Киргизстан, вони вважають за краще використовувати Азербайджан як маршрут для британських автомобілів.

Тим часом Єврокомісія прагне влітку передати Україні прибутки від російських активів. Йдеться про перший транш у 2-3 млрд євро.