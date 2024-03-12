Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив “Іскандером” по передмістю Запоріжжя: загинув мирний житель, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Ворог вдарив біля села Степне у передмісті Запоріжжя.

Ворог вдарив “Іскандером” по передмістю Запоріжжя: загинув мирний житель, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Вчора, 11 березня, ворог вдарив “Іскандером” по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинув мирний житель, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 11 березня війська РФ здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області. За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу Іскандер-М.

Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Зі свого боку, голова Запорізької ОВА Іван Федоров вранці 12 березня повідомив, що 45-річний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля с. Новооленівка Запорізького району, ще один чоловік 60-ти років отримав поранення.

243 удари по 14 населеним пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби.

Рашисти чотири рази вгатили з авіації по Новоадріївці, Новоданилівці, Роботиному. Два ракетні удари завдали по Запорізькому району. 47 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному, Малинівці й Широкому.

182 артудари по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Було зафіксовано вісім обстрілів Роботиного з використанням ракетних систем залпового вогню.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили шістьма ракетами “С-300” по місту Селидове на Донеччині. Загалом за 11 березня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: двох у Селидовому та одного у Торецьку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies