Вчора, 11 березня, ворог вдарив “Іскандером” по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинув мирний житель, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 11 березня війська РФ здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області. За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу Іскандер-М.

Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Зі свого боку, голова Запорізької ОВА Іван Федоров вранці 12 березня повідомив, що 45-річний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля с. Новооленівка Запорізького району, ще один чоловік 60-ти років отримав поранення.

243 удари по 14 населеним пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби.

Рашисти чотири рази вгатили з авіації по Новоадріївці, Новоданилівці, Роботиному. Два ракетні удари завдали по Запорізькому району. 47 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному, Малинівці й Широкому.

182 артудари по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Було зафіксовано вісім обстрілів Роботиного з використанням ракетних систем залпового вогню.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили шістьма ракетами “С-300” по місту Селидове на Донеччині. Загалом за 11 березня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: двох у Селидовому та одного у Торецьку.