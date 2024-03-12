Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

У Херсонській області через російські обстріли минулої доби загинула одна цивільна людина. Ше троє зазнали поранень.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Республіканець, Качкарівку, Велетенське, Червоний Маяк, Станіслав, Крупицю, Одрадокам'янку, Зміївку, Дніпровське, Львове, Іванівку, Понятівку, Берислав, Тягинку, Зимівник та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 13 приватних будинків", – сказав він.

В обласному центрі російські удари пошкодили приватний будинок і машину. В інших населених пунктах є влучання в господарські споруди і навчальний заклад.