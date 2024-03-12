Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії горить чергова нафтобаза

Про займання повідомили в Орловській області, атаки дронів також зафіксовані у Курській та Бєлгородській областях.

У Росії горить чергова нафтобаза
Пожежа в Орлі
Фото: Telegram

Прицільна робота українських військ по російських об'єктах нафтового комплексу триває: у ніч на вівторок під атакою опинилася нафтобаза у місті Орел.

За повідомленнями місцевих, близько 3 години (2 година за київским часом) пролунав вибух, після чого з'явилися світлини масштабної пожежі. Місцева влада не повідомила населенню про те, що сталося. Попередньо удару по нафтобазі було завдано з використанням безпілотника.

Натомість про атаки дронів та буцімто успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували губернатори Курської та Бєлгородської областей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies