У Росії горить чергова нафтобаза

Про займання повідомили в Орловській області, атаки дронів також зафіксовані у Курській та Бєлгородській областях.

Прицільна робота українських військ по російських об'єктах нафтового комплексу триває: у ніч на вівторок під атакою опинилася нафтобаза у місті Орел.

За повідомленнями місцевих, близько 3 години (2 година за київским часом) пролунав вибух, після чого з'явилися світлини масштабної пожежі. Місцева влада не повідомила населенню про те, що сталося. Попередньо удару по нафтобазі було завдано з використанням безпілотника.

Натомість про атаки дронів та буцімто успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували губернатори Курської та Бєлгородської областей.