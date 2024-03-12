У Росії горить чергова нафтобаза

Прицільна робота українських військ по російських об'єктах нафтового комплексу триває: у ніч на вівторок під атакою опинилася нафтобаза у місті Орел.
За повідомленнями місцевих, близько 3 години (2 година за київским часом) пролунав вибух, після чого з'явилися світлини масштабної пожежі. Місцева влада не повідомила населенню про те, що сталося. Попередньо удару по нафтобазі було завдано з використанням безпілотника.
Натомість про атаки дронів та буцімто успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували губернатори Курської та Бєлгородської областей.
- В ніч на 10 березня пожежа внаслідок атаки БПЛА виникла на нафтобазі в Курську.
- У січні подібний об'єкт зазнав удару безпілотника в Туапсе.
- Атаки, як стверджують ЗМІ, є роботою Головного управління розвідки.