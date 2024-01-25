Пожежа на нафтобазі в Туапсе

В російському місті Туапсе в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі, повідомляють російські телеграм-канали.

Інформацію про пожежу на нафтобазі підтверджує і Оперативний штаб Краснодарського краю. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Водночас, оперштаб не повідомив, через що сталася пожежа.

Російські телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи - ймовірно, від роботи ППО.

Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі повідомляють місцеві мешканці.

Глава Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне встановлення.

"Прошу довіряти офіційним джерелам інформації і не викладати відео з місця події, щоб уникнути несприятливих наслідків", - додав він.