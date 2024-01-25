В російському місті Туапсе в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі, повідомляють російські телеграм-канали.
Інформацію про пожежу на нафтобазі підтверджує і Оперативний штаб Краснодарського краю. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Водночас, оперштаб не повідомив, через що сталася пожежа.
Російські телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи - ймовірно, від роботи ППО.
Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі повідомляють місцеві мешканці.
Глава Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне встановлення.
"Прошу довіряти офіційним джерелам інформації і не викладати відео з місця події, щоб уникнути несприятливих наслідків", - додав він.
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Про пожежу в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ, де загорівся термінал газосховища "Новатек", повідомили вночі 21 січня. За інформацією росЗМІ російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті.
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У момент вибуху біля причалів перербували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.
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Пізніше міноборони РФ заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Також у мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
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