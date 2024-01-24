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Велика Британія запропонувала ФРН вирішення проблеми з передачею Україні ракет Taurus, – ЗМІ

Повідомляється, що Лондон запропонував свій план кілька тижнів тому.

Велика Британія запропонувала ФРН вирішення проблеми з передачею Україні ракет Taurus, – ЗМІ
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Велика Британія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Handelsblatt.

Згідно з інформацією від "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.

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Британія, начебто, кілька тижнів тому запропонував такий план ФРН, але подальший розвиток подій наразі невідомий.

У канцлера Німеччини коментувати повідомлення відмовились.

  • Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.

  • Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.

  • Водночас план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024.

  • Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.

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