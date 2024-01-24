Німеччина та Україна близькі до узгодження безпекових гарантій, - Шольц

Сьогодні Олаф Шольц телефонував Зеленському, незабаром відбудеться ще одна розмова.

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський перебувають в інтенсивному обміні думками з приводу безпекових питань.

Про це розповів канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні Олаф Шольц телефонував Зеленському, незабаром відбудеться ще одна розмова.

Сьогодні обговорювали зокрема “безпекове партнерство”, інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.

“Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів”, - зазначив Шольц.

Він додав, що подробиці оголосить тоді, коли документ буде готовий і підписаний.

Шольц запевнив, що ФРН підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно та назвав російську війну проти України “основним політико-безпековим викликом для Європи”.