Словаччина надасть Україні інженерну техніку для будівництва ліній оборони, – Шмигаль

Ідеться про броньовані ескаватори та машини для розмінування.

Словацькі приватні компанії нададуть для України інженерну техніку для проведення робіт із будівництва ліній оборони. Ідеться про броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танків Т-72.

Про це прем'єр України Денис Шмигаль сказав під час брифінгу в Ужгороді за підсумками зустрічі із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, пише "Суспільне".

"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів — це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати противника, так і просуватися вперед. Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні постачання такої техніки з боку Словаччини", — сказав Шмигаль.

Також, за словами Шмигаля, приватні компанії Словаччини надаватимуть Україні машини для розмінування та броньовані ескаватори.

"Окремо відзначу, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини", – повідомив прем'єр.

Під час зустрічі 24 січня прем'єр України Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо домовилися: