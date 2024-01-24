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Іспанія візьме участь у кількох коаліціях для підтримки України у рамках "Рамштайн"

Міністерка оборони заявила про тверду прихильність Іспанії підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Іспанія візьме участь у кількох коаліціях для підтримки України у рамках "Рамштайн"
Маргарита Роблес під час візиту до Одеси (архівне фото)
Фото: armyinform.com.ua

Іспанія в рамках формату "Рамштайн" візьме участь у коаліції з морської безпеки, артилерії, наземної ППО і розмінування України.

Про це повідомляє повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням  на Міноборони Іспанії.

"Іспанія планує зробити свій внесок у коаліцію морської безпеки, артилерії, наземної протиповітряної оборони, інформаційних технологій і коаліції з розмінування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерка оборони Іспанії Маргаритиа Роблес взяла участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в режимі відеоконференції.

Роблес підтвердила намір Іспанії й надалі активно допомагати Україні в питані навчання військових. Вона нагадала, що в Іспанії пройшли навчання вже понад 3500 українських бійців. Вона також оголосила про нові спеціалізовані навчальні модулі з зенітних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також із підводного розмінування.

У рамках підтримки, наданої Україні Іспанією в гуманітарній сфері, міністерка підтвердила, що успішно ініційовано програму з розміщення 400 родичів загиблих українських воїнів у військових резиденціях, де вони зможуть кілька днів відпочити.

Роблес також заявила про тверду прихильність Іспанії підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

  • У листопаді минулого року група українських військових розпочала навчання з використання зенітно-ракетного комплексу HAWK в Іспанії в рамках діяльності Європейської військової місії допомоги Україні.
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