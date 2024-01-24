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Міністр закордонних справ Молдови подав у відставку: каже, що виконав всі поставлені завдання

Ніку Попеску сказав, що йому потрібна перерва. 

Міністр закордонних справ Молдови подав у відставку: каже, що виконав всі поставлені завдання
Ніку Попеску
Фото: Генеральне консульство Молдови

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 24 січня оголосив про відставку. Він вважає, що успішно виконав усі завдання, що стояли перед ним, пише молдовське бюро Радіо Свободи.

Наступником на посаді міністра готується стати віцепрезидент парламенту, депутат правлячої партії "Дія та солідарність" Міхай Попсой. Про це повідомили на засіданні уряду після оголошення Попеску.

"Я успішно виконав завдання, поставлені на початку терміну, і на цьому етапі мені потрібна перерва", – сказав міністр у оголошенні про відставку.

Ніку Попеску очолив МЗС у 2019 на декілька місяців, потім знову став міністром за уряду Наталії Гаврилиці. Продовжив роботу в новому кабінеті Доріна Речана. Попеску мав відкриту проукраїнську позицію, як і проєвропейську. Західну допомогу Україні міністр назвав ключем до безпеки і стабільності Молдови.

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