Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів

У пункті пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою, затримали організатора схеми переправлення ухилянтів. Її вигадав 43-річний одесит, який займався пасажирськими перевезеннями.

"Під час виконання чергового замовлення він приховав у спальному відділенні рейсового автобуса пасажира, якому пообіцяв "вільний" виїзд до Молдови", – повідомили у ДПСУ.

Свої "послуги" водій оцінив у 6 000 доларів.

Організатора затримали, докази вилучили.

Досудове розслідування триває.