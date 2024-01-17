Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів

У пункті пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою, затримали організатора схеми переправлення ухилянтів. Її вигадав 43-річний одесит, який займався пасажирськими перевезеннями.
"Під час виконання чергового замовлення він приховав у спальному відділенні рейсового автобуса пасажира, якому пообіцяв "вільний" виїзд до Молдови", – повідомили у ДПСУ.
Свої "послуги" водій оцінив у 6 000 доларів.
Організатора затримали, докази вилучили.
Досудове розслідування триває.
- Нещодавно на кордоні із Молдовою також затримали групу ухилянтів. Одного із них довелося шукати.
- На кордоні із Словаччиною теж затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти. Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців.
- Четверо чоловіків намагалися дістатися до Молдови, начитавшись порад у Telegram. Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США.