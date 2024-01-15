Прикордонники затримали чоловіків, які намагались втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні трьох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан та втекти до Словаччини.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Втікачів помітили прикордонники Чопського загону та затримали їх.
“Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців”, - повідомили прикордонники.
В ДПСУ уточнили, що послуги переправника коштували по 5 тис. гривень з людини.
Охоронці кордону притягнули двох порушників до адмінвідповідальності, а в діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.
- Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) Чопського загону затримали девʼятьох чоловіків. Затримані хотіли незаконно потрапити до Словаччини.
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На кордоні зі Словаччиною затримали в кінці грудня декілька груп ухилянтів.
- Бійці ДПСУ перехопили чотирьох порушників, які йшли горами до Словаччини.