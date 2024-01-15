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На окупованій частині Херсонщині росіяни планують мобілізувати 16-річних хлопців

На окупованому лівобережжі Херсонської області росіяни до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

На окупованій частині Херсонщині росіяни планують мобілізувати 16-річних хлопців
Фото: Цензор

На окупованому лівобережжі Херсонської області росіяни до середини квітня планують сформувати мобілізаційні списки в які входитимуть і 16-річні юнаки.

Про це заявив керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише Media Center Ukraine - Ukrinform

Наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонщини окупанти до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

«Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини  Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження  включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК,  для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план», – повідомив Олександр Толоконніков.

Прихована мобілізацію на ТОТ:

  • Росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупваних територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”.
  • На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують займатися взяттям чоловіків на "військовий облік" у рамках прихованої мобілізації. 
  • Нещодавно Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб.
  • Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у “військкоматах” на окупованих територіях.
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