На окупованій частині Херсонщині росіяни планують мобілізувати 16-річних хлопців

На окупованому лівобережжі Херсонської області росіяни до середини квітня планують сформувати мобілізаційні списки в які входитимуть і 16-річні юнаки.

Про це заявив керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише Media Center Ukraine - Ukrinform.

Наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонщини окупанти до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

«Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план», – повідомив Олександр Толоконніков.

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