СБУ провела масштабні навчання на випадок прориву ворожих диверсантів на півночі України

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

Служба безпеки України провела масштабні контрдиверсійні заходи в одному з прикордонних районів Рівненської області та разом з іншими Силами оборони відпрацювала злагодженість дій у разі прориву на територію регіону ворожих диверсантів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Відповідно до плану тренувань, одна з «диверсійно-розвідувальних груп» таємно проникла до міста, де розташована атомна електростанція, інша — захопила в заручники сина керівника енергооб’єкта й вимагала повністю зупинити роботу підприємства.

Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «потерпілих» і таким чином запобігли можливій техногенній катастрофі.

Відпрацювання злагодженості відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.