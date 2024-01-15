Румунські фермери знову заблокували КПП на українському кордоні та починають перекривати ще один

Станом на 12.00 рух вантажівок через " Порубне" заблокований.

Румунські фермери вечргове за декілька днів заблокували рух вантажівок до пункту прокуску "Порубне", що на румунсько-українському кордоні.

За даними ДПСУ, почали перекривати рух о 12.00. Також протестувальники перекривають ще один КПП.

"Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про початок блокування руху вантажних автомобілів на напрямку румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ", – зазначили у ДПСУ.

Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.