Румунські фермери знову заблокували КПП на українському кордоні та починають перекривати ще один

Румунські фермери вечргове за декілька днів заблокували рух вантажівок до пункту прокуску "Порубне", що на румунсько-українському кордоні.
За даними ДПСУ, почали перекривати рух о 12.00. Також протестувальники перекривають ще один КПП.
"Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про початок блокування руху вантажних автомобілів на напрямку румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ", – зазначили у ДПСУ.
Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.
- Часткове блокування руху для вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Сірет-Порубне» також відбувалося 13 та 14 січня, яке розпочиналося вдень і завершувалося ввечері.
- Декілька днів тому у Бухаресті та ще кількох румунських містах перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах. Страйкарі висловлювали невдоволення останніми змінами до законодавства.